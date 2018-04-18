عقب موجة غاضبة.. الكويت تلغي قرار حرمان “البدون” من الدراسة

ألغت وزارة التربية الكويتية قرار حرمان “البدون” المنتهية بطاقاتهم الأمنية من إكمال دراستهم العام المقبل، بعد ساعات من تداول القرار عبر وسائل الإعلام.

وأثار قرار حرمان “البدون” من الدراسة، موجة غضب وصلت للتهديد برفع دعوى قضائية ضد الوزارة.

وأعلن النائب في مجلس الأمة الكويتي عبد الله فهاد عن إبلاغه بإلغاء القرار، الذي وصفه بـ”الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والمعارض للمواثيق الدولية التي وقّعتها الكويت”.

وتداول نشطاء ومسؤولون، من بينهم مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي، صورة عن قرار الإلغاء الصادر عن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبد المحسن الحويلة، حيث هدّد الحميدي، برفع دعوى قضائية ضد الوزارة بسبب قرار حرمان تلك الفئة من التعليم، في حال لم يتم التراجع عنه.

ولقي قرار إلغاء القرار ترحيبًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّقت الكاتبة دلع المفتي على إلغاء القرار، بالقول:”يا أهل تويتر، صوتكم مسموع حينما يكون في الاتجاه الصحيح.. اعتراضكم على منع تعليم “البدون”، وإحراج الحكومة جعلاها تغير رأيها، وتعود عن قرارها.. عسى أن يكون صوتكم دائمًا مناصرًا للإنسانية، وصارخًا في وجه العنصرية”.

وكتب حساب (البدون البواسل) والذي يُعنى بشؤون فئة “البدون” تغريدة جاء فيها:”شكرًا لكل من ساهم بتغريدة.. شكرًا لكم من القلب، لقد تراجع التعليم الخاص بقرار من الوكيل المساعد للتعليم”.