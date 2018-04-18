لهذا السبب.. أخت ميغان ماركل توجه انتقادات حادة للأمير هاري (صور)

وجهت سامانثا ماركل، الأخت غير الشقيقة للممثلة الأمريكية “ميغان ماركل”، انتقادات حادة للأمير هاري، طالبة منه أن “يسترجل”، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت ماركل، في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” موجهة خطابها للأمر هاري: “حان الوقت لتسترجل، الصراخ من أجل الأعمال الإنسانية لا يفيد عندما تسمح لميغان بتجاهل أسرتها”.

وتزامنت تغريدة سامانثا، التي تبلغ من العمر 53 عامًا، مع أول فعالية لـ”ميغان” نيابة عن العائلة الملكية البريطانية، اليوم الأربعاء، عندما شاركت الأمير هاري في أولى جولاته الرسمية كسفير لشباب دول “الكومنولث”.

ونوهت الصحيفة إلى أن الحساب الذي وجهت “سامانثا” رسالتها من خلاله ليس الحساب الرسمي للأمير هاري، وإنما حساب دشنه معجبوه.

كما نشرت سامانثا، التي تستخدم الكرسي المتحرك بعد تشخيص إصابتها بمرض التصلب المتعدد، صورتين جديدتين عبر حسابها بعد أسبوع من تغيير صورة الملف الشخصي ظهرت فيها مع “ميغان” خلال مرحلة طفولتها.

واتهمت سامانثا أختها ميغان والأمير هاري مرارًا بدعوة الغرباء وتجاهل دعوة الأقارب لحضور حفل زفافهما، يوم 19 مايو المقبل في قصر وندسور.

وذكرت سامانثا، في تغريدة لها الأسبوع الماضي: “الدخان والمرايا لا يمكنهما إخفاء الفيل داخل الحجرة، من منطلق الاحترام، والتقاليد، والإنسانية، يجب دعوة أسرة ماركل إذا تمت دعوة 2000 شخص من الغرباء”.