شاهد تدشين أول صالة سينما في تاريخ السعودية (فيديو وصور)

دشّن وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، ورئيس شركة amc العالمية، اليوم الأربعاء، أول صالة سينما في السعودية.

وظهر الوزير برفقة عدد من المسؤولين والشخصيات خلال تدشين الصالة الأولى في المملكة، فيما تم التدشين من خلال الضغط على أزرار في قواعد على شكل نجوم ملونة.

ولاحقًا أظهر الوزير السعودي مع مرافقيه والضيوف في الصالة من الداخل خلال تبادله الأحاديث مع الجمهور.

وقال الوزير السعودي في تصريحات إعلامية: “أنا سعيد اليوم أن أكون من ضمن مجموعة من الزملاء لافتتاح أول دار عرض سينمائي في المملكة وأتمنى بإذن الله تعالى أن يكون هذا العرض هو بداية عروض أخرى كبيرة تمكن شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين بالاستمتاع بمشاهدة أفلامهم المفضلة في المملكة”.

فيديو ..

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عبر “أخبار السعودية”..

ماذا قال وزير الإعلام عواد العواد في حفل افتتاح أول صالة سينما في المملكة ؟ .

#يوم_افتتاح_السينما #السينما_السعودية – pic.twitter.com/gjQ9GjifZV — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 18, 2018

من جهته، قال رئيس شركة AMC: “أهلاً بكم في # سينما_الرياض وليس سينما البحرين أو سينما نيويورك أو سينما لندن أو غيرها”.

وأعلن أن “التذاكر سيبدأ بيعها غداً الخميس على أن يكون الحضور للعامة يوم الجمعة المقبلة وليس في مايو القادم”.

ووصف مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام السعودية افتتاح الصالة أنه “يوم مختلف”، وذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” تزامنًا مع الحدث.

وأرفق المركز مجموعة من مقاطع الفيديو، والصور، التي ترصد آخر اللحظات التي سبقت تدشين الصالة السينمائية الأولى في المملكة، والتي ستعرض فيلم “النمر الأسود” للجمهور.