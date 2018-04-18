بالفيديو.. رقص داخل مستشفى الملك فيصل بالرياض وإدارة المستشفى توضح

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الموظفين العاملين داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة السعودية الرياض بالرقص داخل إحدى صالات المستشفى.

بدورها، قالت إدارة العلاقات العامة في المستشفى “إن الفيديو الخاص برقص الممارسين الصحيين تم تصويره في البرج الشمالي من المستشفى، وذلك فيما يُعرف بيوم الرشاقة” الذي يقام لمدة يومين ضمن حملة توعوية لمكافحة السمنة عبر عروض رياضية مختلفة .

وأشارت إدارة العلاقات العامة إلى أنه تم اختيار المكان اجتهادًا من قبل أحد العاملين في الحملة، وتم الإبلاغ في حينه من قبل الإدارة المختصة بتنفيذ الفعالية في مكان ملائم، بحسب صحيفة “عاجل ” الإلكترونية .