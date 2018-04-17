سودانية تنصح الفتيات بحمل “المطواة” و”الدبابيس” لهذا السبب (فيديو)

تحدثت ناشطة سودانية، عبر حلقة لها وثّقتها بمقطع فيديو عن ظاهرة التحرش بالمواصلات العامة، والتي تشكّل هاجسًا للكثير من الفتيات السودانيات في مثل سنها، على حد قولها.

وأوضحت الناشطة آلاء مكاوي الأساليب المختلفة التي يتّبعها المتحرش للوصول إلى غايته في المواصلات.

وذكرت عدة أنواع من التحرش، مثل شخص يدّعي النوم ليضع رأسه على كتف فتاة، أو يدّعي إخراج نقود، أو يمد يده من الخلف، أو يميل بجسمه عند دوران المركبة.

وحددت آلاء طرق الدفاع عن النفس بحسب كل حالة، فنصحت فتيات بوضع حقيبة بينها وبين الرجل الذي بجوارها إن لاحظت تحرشه، أو أن تمسك يده وتلفت الناس إليه، فيما نصحت الفتيات بضرورة حمل “المطواة” و”الدبابيس” لحماية أنفسهن من المتحرشين أمام هذه الظاهرة المنتشرة.

وقالت الناشطة السودانية إن استخدام الدبوس والمطواة في وجه المتحرش فيه عظة وعبرة حتى لا يجرؤ على تكرار أفعاله مرة أخرى.