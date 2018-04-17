قرية بناها زوجان أمريكيان هربًا من الضجيج تصبح “المدينة الفاضلة” (صور)

تحولت قرية “سيرنيب” المخفية على مسافة 1000 فدان، وسط المناظر الطبيعية الخلابة على تلة تشاتاهوشي جنوب ولاية أتلانتا الأمريكية، إلى مدينة يوتوبيا ثورية فاضلة، حيث بناها الزوجان الأمريكيان ستيف وماري نارجرين قبل 15 عامًا، وسكنا فيها وحدهما؛ للهروب من ضجيج وتلوث المدن الحضرية، والعيش حياة بسيطة، ليصبح عدد قاطنيها الآن 600 نسمة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن السكان الحاليين للقرية يُسخّنون منازلهم ويُبردونها باستخدام مضخات حرارية أرضية؛ لتقليل التأثير الحراري عليها، كما ويحصلون على طعامهم طازجًا من الطبيعة، حيث يزرعون الفواكه والخضراوات داخل مزرعة عضوية مساحتها 25 فدانًا، ويعيدون تدوير المياه، باستخدام نظام صديق للبيئة.

وتضم القرية ثلاث مدارس وثلاثة مطاعم وثمانية متاجر للبيع بالتجزئة، وصالة ألعاب رياضية، وصالة لجلسات الاسترخاء، بالإضافة لمراكز تجارية تكميلية تركز على تعزيز الحياة الجيدة، ومنها الفنون للإلهام، والزراعة للتغذية، والصحة للرفاهية، والتعليم من أجل التوعية.