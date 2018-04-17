شاهد صور “سائحة الترامادول” خلال وجودها في سجن النساء بمصر

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لقطات للمرة الأولى، للبريطانية لورا بلامر المعروفة بـ”سائحة الترامادول“، خلال وجودها في سجن النساء بمنطقة “القناطر” في مصر خلال قداس عيد القيامة.

وظهرت لورا، وهي تجلس في الصف الأمامي للكنيسة خلال القداس داخل سجن القناطر بالقاهرة، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير السائحة منذ اعتقالها في الـ 9 من أكتوبر الماضي بعد وصولها إلى الغردقة وبحوزتها أقراص مخدرة.

وتبدو السائحة البالغة من العمر 34 عامًا مختلفة اختلافًا جذريًا عن مظهرها المعتاد، كما قالت شقيقها جاين سينكلير: “إنها لم تعد تشبه شقيقتي التي أعرفها”.

وتبين اللقطات سجناء آخرين قبل أن تظهر بلامر التي تبدو حزينة في الصف الأمامي، وكانت ترتدي “جلابية” بيضاء اللون وأقراطاً ويبدو أنها تضع طلاء الأظافر الأبيض.

وكانت تجلس بهدوء مع النساء الأخريات، وفي نهاية الفيديو، تبتسم وتضحك إلى شخص ما خارج الكاميرا.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن وزارة الخارجية على بينة من هذه اللقطات، وقال مصدر للصحيفة: “هذه هي طريقة مصر في استعراضها أمام العالم”.

وأضاف أنهم يريدون معرفة أنها ما زالت في الحجز وأنهم يعتنون بها، وادعى المصدر أنها وضعت عمدًا بالصف الأمامي من قبل المسؤولين لهذا الغرض.

وحكم على لورا بلامر بالسجن 3 سنوات بعد العثور على 290 قرصًا من “الترامادول” بحوزتها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.