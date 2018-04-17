أول حكم مدني ببطلان عقد زواج كنسي في مصر

انتزع محامٍ مصري أول حكم قضائي ببطلان عقد زواج كنسي، حيث استطاع نبيل فزيع المحامي بالنقض الحصول أمس الاثنين على حكم ببطلان عقد زواج مسيحي ومسيحية دام لمدة 8 سنوات.

وقال فزيع في تصريحات لإرم نيوز إنه استند في دفاعه إلى أن الزوج الذي دخل بامرأته لم يعاشرها على مدار السنوات الثماني، يحق بطلان عقد الزواج بدون العودة للكنيسة، لأنه أكره على ذلك الزواج من أبيه.

وأضاف أن الحكم الصادر في القضية رقم 526 عن دائرة استئناف الأسرة يعتبر سابقة تاريخية، حيث لم يسبق أن قضت محكمة ببطلان عقد زواج كنسي موثق.

وأوضح أن الزوج ” م.ب” البالغ من العمر 39 عامًا، تزوج “ه.ش” 31 عاما، منذ 2009، رغمًا عنه، وقد حاول طيلة سنوات زواجه أن يرفع دعوى بطلان زواج إلا أن أباه كان دائمًا ما يهدده بالطرد والحرمان من ثروته.

ولفت إلى أن الزوج لم يستطع رفع الدعوى إلا بعد 6 سنوات من زواجه عقب وفاة والده، حيث استمرت القضية سنتين، قبل الحكم ببطلان العقد.