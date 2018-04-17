مدير مدرسة في مصر يرقص أمام المعلمين والطلبة و”التربية” تحقق (فيديو)

أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مدير إحدى المدارس في مصر راقصًا، جدلًا واسعًا وسط مطالبات بمحاسبة المدير من ناشطين اعتبروا الأمر “غير لائق”.

ويظهر في المقطع المدير وهو يتراقص على وقع نغمات موسيقية بحركات تشبه رقص الراقصات.

وعرض الإعلامي وائل الإبراشي مقطع الفيديو معلقًا عليه بالقول: “هذا رياضي، لو الرياضة بهذا الشكل نطالب الطلبة أن يذهبوا إلى فيفي عبده أو نجوى فؤاد”.

ورأى الإبراشي أن “سلوك المدير يقلل من هيبة المعلم، لافتًا إلى أنه “جرت إحالة الواقعة للتحقيق من قبل وزارة التربية والتعليم”.

وبرّر مدير المدرسة النموذجية بالقناطر إبراهيم ندا رقصه قائلًا: “هذا عرض رياضي على الموسيقى وليس رقصًا”.