بعد غيابه 40 عامًا.. مصري يسرق ابنه ويهرب

في واقعة غريبة من نوعها، اتهم شاب مصري والده بسرقة مبالغ مالية كبيرة والهرب بها، رغم الاحتفاء بعودته بعد تغيبه 40 عامًا لسفره خارج البلاد.

وتقدّم شاب يدعى نصر عبدالحليم، ببلاغ للجهات الأمنية ضد والده، اتهمه فيه بـ”سرقته في غفلة منه”، مبينًا أن والده لم تمر على عودته من الخارج سوى أسابيع بعد غيابه نحو 40 عامًا عن مصر لظروف سفره إلى العراق.

وتكثف الجهات الأمنية بمحافظة أسيوط عمليات البحث عن الوالد للقبض عليه والتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة له.

وتشهد مصر من حين إلى آخر عودة مواطنين تغيبوا لفترات طويلة في الخارج لظروف شخصية أو لأوضاع البلاد التي سافروا إليها مثل العراق وليبيا وغيرها.