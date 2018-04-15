مصر تحقق في ترويج أطباء لـ”ختان الإناث”

فتحت وزارة الصحة في مصر، اليوم الأحد، تحقيقًا في وقائع ترويج بعض الأطباء لإعلانات تخص “ختان الإناث” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر بالصحة أن الوزارة رصدت قيام بعض العيادات والأطباء بنشر إعلانات لاستقطاب الراغبين في إجراء عمليات “ختان” من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ “إرم نيوز”، أن الوزارة شكلت لجنة لتتبع تلك الإعلانات ومعرفة مصدرها لإحالة المسؤولين عنها للتحقيق والمساءلة.

وبّينت أن غالبية العيادات التي ظهرت في الإعلانات غير مرخصة وليس لها ملفات داخل الوزارة، كما أن غالبيتها في محافظات بالجنوب والشمال.

وأعلنت مصر مؤخرًا عن تراجع نسبة ختان الإناث إلى 13% خلال الـ 6 سنوات الماضية.

وأوضحت الوزارة أن نسبة انتشار ختان الإناث تراجعت من 74% إلى 61% بين الفئة العمرية من 15 إلى 17 عامًا خلال الفترة من 2014 إلى 2018.

وعام 2016، غلظت مصر عقوبة ختان الإناث، بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا، إذا نتجت عن تلك العمليات عاهات مستديمة.

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” أعلنت في 2015، احتلال مصر المركز الأول عالميًا في “ختان الإناث”.