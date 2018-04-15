السعودية.. مصادرة آلاف الكيلوغرامات من اللحوم الفاسدة في مكة (صورة)

صادرت السلطات المختصة في مدينة مكة المكرمة، ما مجموعه 1500 كليوغرام من اللحوم الفاسدة، مخزنة في مستودع في أحد الأحياء السكنية في المدينة المقدسة.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية إن “فرق بلدية الشوقية في مكة داهمت ساحة أحد المنازل في المنطقة”، لافتة إلى أن بعض العمال (المخالفين لقانون الإقامة) استغلوا هذه الساحة لإقامة مخزن للحوم.

ونقلت الصحيفة عن رئيس بلدية الشوقية، ممدوح عراقي، قوله إن فرق البلدية “صادرت نحو طن ونصف الطن من لحوم الأغنام والجمال والكروش، فضلًا عن 3 برادات وثلاجات كبيرة الحجم وأوان وقطع متفرقة”

كما تم الحجز على مركبة نقل من طراز “هايلوكس” في مقر البلدية لحين استكمال الإجراءات القانونية، وفق عراقي.

وأكد عراقي أن مراقبي البلدية “يواصلون جولاتهم في جميع الأحياء السكنية في المدينة المقدسة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى التزام المحلات والمطابخ والمطاعم بتطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة”.