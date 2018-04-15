بالصور.. جهاز للمساعدة على الانتحار يستقطب الزوار في معرض للجنائز 

المصدر: ا ف ب

قدم مخترع أسترالي في معرض “أمستردام للجنائز” جهازًا مثيرًا للجدل، يسمح لمستخدمه بالانتحار بالضغط على زر، تم إعداده بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.

وسمي الجهاز “ساركو” من كلمة “ساركافاغوس” أي “ناووس” وهو مصنوع من قبل الناشط الأسترالي فيليب نيتشكه والمصمم الهولندي الكسندر بانينك.

ويأتي الجهاز مع نعش موضوع على قاعدة تحوي عبوة “نيتروجين”.

وقال نيتشكه الذي يلقب “طبيب الموت” بسبب تحركه لتشريع الموت الرحيم، “الشخص الذي يرغب بالموت يضغط على الزر وينتشر النيتروجين فيشعر الشخص بدوران خفيف ومن ثم يفقد الوعي سريعًا ويموت”.

وعرض المخترعان نموذجًا عن الجهاز مع نظارات للواقع المعزز لتوفير تجربة واقعية جدًا للزوار تظهر لهم كيفية الجلوس في النعش قبل الضغط على الزر.

وقال المخترع إن الجهاز سيطرح في السوق بحلول نهاية السنة الحالية.

وبشأن الجدل المثار حول الموت الرحيم والعوائق القانونية قال نيتشكه “في الكثير من الدول الانتحار ليس مخالفا للقانون، لكن مساعدة شخص على الانتحار مخالفة للقانون”.

وأضاف “من خلال هذا الجهاز يختار الشخص أن يضغط على زر بدلاً من الوقوف أمام قطار”.

وتابع “أؤمن أن إمكانية اختيار الموت هو من حقوق الإنسان الأساسية.. يحب ألا يكون امتيازًا طبيًا لبعض المرضى فقط”.

وأتى آلاف الأشخاص إلى معرض “امستردام” السنوي للجنائز الذي يتضمن آخر الصحيات المتعلقة بهذا القطاع مثل النعوش القابلة للتحلل الحيوي.

وقد استقطب جهاز “ساركو” عددًا كبيرًا من الجموع، وقال بيت فيرستراتن (52 عامًا) “كانت تجربة فريدة وغريبة”.