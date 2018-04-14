مسؤول سعودي يحدد السن القانونية لدخول مواقع التواصل الاجتماعي

أكد المستشار والمشرف على البوابة والخدمات الإلكترونية في وزارة الثقافة والإعلام السعودية، هاني الغفيلي، ضرورة أن تشرع السلطات بسن قوانين من شأنها الحد من دخول الفئات العمرية الصغيرة للمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الغفيلي أن التسجيل في مواقع التواصل لمن هم دون سن الـ “13” مخالف للقانون؛ وفق ما أوردته صحيفة “سبق” السعودية.

وحذّر من الأضرار الناجمة عن دخول الفئات العمرية الصغيرة لمواقع التواصل وألعاب الأون لاين؛ وانعكاسات ذلك على ارتفاع معدلات الجريمة في المملكة، لافتًا إلى ممارسات التحايل على قوانين مواقع التواصل الاجتماعي.

ودلل الغفيلي على ذلك بالقول: ” طلب ابني زيادة سنوات عمره لدى تسجيله في حساب بلاي ستيشن؛ كي يتيح له ذلك تحميل ألعاب أكبر من عمره”، محذرًا من الاستجابة لرغبات الأطفال حرصًا على أخلاقهم وسلوكهم.

وحدّد ‏المتخصص في الإعلام الإلكتروني الأعمار المناسبة بقوله: في اليوتيوب يجب ألا تقل السن عن 18 سنة لإنشاء الحساب، و13 سنة للمشاهدة، وهناك منصة خاصة لمن هم دون الـ13 عامًا؛ حتى لا يؤثر المحتوى على أخلاقهم.

وأضاف بأن من عمره ‏أقل من 16 عامًا يفترض ألا يستخدم الواتس اب، مؤكدًا أن ‏كل وجود اجتماعي من خلال الفضاء الإلكتروني له قوانين، تحد من الفوضى، وكل شبكة لها قوانين في التسجيل، ويجب لإنشاء حساب ألا يقل السن عن 18 عامًا.

ووجَّه الغفيلي لدى استضافته‏ في برنامج “يا هلا” على ‫روتانا خليجية أمس رسالة للعائلة السعودية: “حياة أطفالكم تحت أعينكم، ويجب أن تركزوا على حمايتهم من أخطار الشبكات الاجتماعية“.

وأضاف بأن ‏”الأطفال تحت سن 6 سنوات يحتاجون لتدخل الأسرة في الحد من استخدامهم المحتوى الإلكتروني. أما الطفل فوق سن السابعة فيحتاج للتوعية، وتوفير البدائل التربوية”.