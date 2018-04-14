داعية سعودي يصدر فتوى بشأن “الجرب” في المدارس‎‎

حذر عضو هيئة كبار العلماء، في السعودية، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، الآباء من إرسال أبنائهم للمدارس إذا علموا بإصابتهم بمرض الجرب.

وقال إنهم قد يأثمون على ذلك؛ لأنهم سيساهمون في انتقال المرض إلى الطلاب الآخرين.

وأوضح المطلق، في برنامج “استديو الجمعة” أمس على إذاعة “نداء الإسلام”: أنه “إذا علم الأب بأن في ابنه مرض الجرب لا يجوز له أن يرسله إلى المدرسة؛ لأن ينقله إلى الطلاب، وربما يأثم لذلك”، مطالبًا في هذا الصدد بالتعاون مع وزارتَي الصحة والتعليم للحدّ من انتشار المرض.

وأضاف: “مع انتشار مرض الجرب يجب أن نتعاون مع الدولة، وأن نضع أيدينا في يد وزارة الصحة، وأن تكون فرصة لنا لكي نتثقف، ونتعرف أكثر على هذا المرض، ونعرف طرق الوقاية والعلاج”.

وحدد المطلق سبب انتشار الجرب في المدارس بقوله: “هذا المرض انتشر في المدارس أكثر من غيرها؛ لأن الطلاب والتلاميذ يختلطون ويحتكون ببعضهم، ويتلاحقون، ويمسك بعضهم بعضًا، ويلعبون دون إدراك منهم لسرعة العدوى به، وانتقاله بينهم”.

وأشار إلى أنه إذا أُصيب الإنسان بمثل هذا المرض فعليه أن يبتعد عن أن يعدي الآخرين، وإذا علم أيضًا بأنه يوجد في بيت ما أو مكان ما جرب فيجب أن يحفظ أولاده منه.

وأفاد الشيخ المطلق أن “وزارتي الصحة والتعليم تبذلان مشكورتَين جهودًا كبيرة في سبيل الوقاية، وتثقيف وتوعية الناس منه. الناس لا تأخذ بأسباب الوقاية. المفروض أن الإنسان إذا علم بأن في ولده مرضًا معديًا ألا يذهب به إلى حيث ينتقل إلى الآخرين”.