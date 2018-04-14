داعية سعودي بارز يبيح للنساء ممارسة الرياضة في الشوارع (فيديو)

أباح داعية سعودي بارز، للنساء في المملكة، ممارسة الرياضة في شوارع البلاد وحدائقها في خطوة تعكس تراجع المملكة رسميًا عن تفسيرات سابقة محافظة للشريعة الإسلامية تقيّد ممارسة النساء للرياضة في الأماكن العامة.

وقال الداعية الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، -أرفع هيئة دينية في المملكة- إنه لا مانع من ممارسة النساء الرياضة في الشوارع، وإنها تحتاجها كما يحتاجها الرجل، مشيرًا إلى أهمية المشي للنساء الحوامل.

وكان الداعية المطلق يجيب على سؤال لأحد المتصلين ببرنامج “أستديو الجمعة” المذاع على إذاعة “نداء الإسلام”، عندما قال: “ما الذي يمنع المرأة إذا كانت في شقة وأرادت أن تمشي وتدور في حديقة أو في ممشى مع زوجها أو ھي وأختھا ونحو ذلك.. هذا جائز”.

ووجد حديث المطلق صدىً واسعًا في المملكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع ملايين السعوديين الذين تفاعل عدد منهم مع آراء المطلق التي بدت جديدة مقارنة بآراء سابقة لعلماء الدين قيّدت لعقود ممارسة النساء للرياضة.

وتشهد السعودية تغييرات غير مسبوقة في مختلف جوانب الحياة، لاسيما ما يتعلق منها بتمكين المرأة ورفع كثير من القيود التي منعتها من قيادة السيارة ودخول الملاعب وممارسة الرياضة وتشجيع الأندية، وهي جميعًا قضايا خلافية تسببت بجدل وانقسام بين السعوديين.

وتحتفظ ذاكرة السعوديين بآراء كثير من علماء الدين الذين عارضوا في السنوات السابقة إدخال الرياضة إلى مدارس البنات مستندين لتفسيراتهم للشريعة الإسلامية التي أعلنت السعودية رسميًا تخليها عنها وتبني تفسيرات أكثر انفتاحًا ويطبقها كثير من دول العالم الإسلامي.