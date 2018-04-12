بالفيديو.. هكذا رحبت سيدة سعودية بمعتمرين في منتزه

عبّرت سيدة سعودية عن فرحتها وترحيبها بالقادمين إلى المملكة للعمرة بطريقتها الخاصة، وذلك خلال تواجدها مع أبنائها للقاء المعتمرين، الذين كانوا يقضون يومًا ترفيهيًا في منتزه سياحي بمنطقة الهدا.

وفي مقطع فيديو وثّق ترحيب السيدة، ونشرته صحيفة “سبق” المحلية، ألقت أبيات شعر عفوية، حين علمت أن القادمين للمنتزه من المعتمرين، وقالت: “يا مرحبًا بكم عداد أمة الصين .. وعداد ما طاف الحرم من ملايين.. الله يحييكم أعداد ما تثمر زهور البساتين”.

وأضافت: “هؤلاء هم ضيوف الملك، والترحيب بهم شرف للجميع وخاصةً أنهم ضيوف خادم الحرمين الشريفين؛ فهو شرفنا وشرف الجميع”.