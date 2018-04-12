ولادة طفل معجزة بعد 4 سنوات من وفاة والديه (صور)

في واقعة صادمة تسلط الضوء على مدى التقدم الطبي الذي وصلنا إليه اليوم، وُلد طفل “معجزة” بعد 4 سنوات من مصرع والديه في حادث سيارة.

وخطط “شين جي” وزوجته “ليو شي” لإنجاب طفل من خلال التلقيح الصناعي (IVF) قبل أن يلقيا مصرعهما في حادث سيارة في مدينة ييشينغ بالصين.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، اضطُر والدا الزوجين إلى رفع قضيتين للحصول على حق استخدام الأجنة الأربعة المخصبة التي أنتجها الزوجان قبل وفاتهما، ثم استأجرا أمًا بديلة، من لاوس جنوب شرق آسيا، لحمل الطفل.

وقالت “هو شينغ شيان” والدة “ليو شي”:”إنه يبتسم دائمًا، وعيناه تشبهان عيني ابنتي، لكنه يشبه أبيها أكثر”.

ولم يُكشف عن اسم الصبي الذي وُلد في مارس الماضي بعد حوالي 4 سنوات من وفاة والديه في ديسمبر 2013، ولكنه لُقب باسم “Tiantian”، وهو ما يعني “الحلو” في اللغة الصينية.

ونظرًا لكون تأجير الأرحام غير قانوني في الصين، اضطُر الجدان للبحث عن مساعدة طبية في الخارج، كما اضطُرا إلى خوض معركة قانونية بسبب عدم وجود سابقة قانونية لتوريث الأجنة في الصين.

ونقلت الصحيفة عن “شين شينان” والد “شين جي”، قوله إنه يخطط لإخبار الطفل بما حدث لوالديه عندما يكبر، وحتى ذلك الحين سيخبره أنهما يعيشان في الخارج.