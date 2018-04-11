مصر تحقق في ارتفاع نسب الإدمان بين طلاب المرحلة الثانوية

فتحت وزارة التربية والتعليم في مصر، اليوم الأربعاء، التحقيق في ارتفاع حالات تعاطي المواد المخدرة بين طلاب المدارس الثانوية بالبلاد.

وجاءت التحركات الجديدة بعد الإحصائية التي أعلنتها وزارة الصحة بوصول نسبة الإدمان في المدارس لنحو 2 إلى 3%، مبينة أن أكثر حالات الإدمان في مدارس الحكومة.

وأوضحت وزارة الصحة أن نسبة مدمني الحشيش بلغت 0.50 %، والفودو 0.27 %، والأقراص المهدئة 0.45 %، والخمور 0.42 %، وعقاقير بناء العضلات 0.26 %، والترامادول 0.34 %، وعقاقير الهلوسة 0.31 %.

وكشفت آخر إحصائية تعليمية أن عدد طلاب الثانوية العامة في مصر يبلغ أكثر من 666 ألف طالب على مستوى الجمهورية، ما يعني تخطي حالات الإدمان الـ10 آلاف طالب.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة سترسل فرقًا منها للتفتيش على المدارس وأخذ عينات عشوائية من الطلاب لمحاصرة ظاهرة انتشار الإدمان.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن السبب في ارتفاع تلك النسب يعود إلى التوتر الذي يصيب طلاب تلك المرحلة، مبينةً أنه سيتم تنظيم ندوات تثقيفية للطلاب من أجل تحذيرهم من خطورة هذه المواد.