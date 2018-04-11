الإمارات تعتمد خزائن لحفظ الكتب بالمدارس الحكومية لتخفيف أوزان الحقيبة

كشفت الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية بوازرة التربية والتعليم في دولة الإمارات، فوزية غريب، أن الوزارة انتهت من تجهيز 50% من مدارس دبي الحكومية والمناطق الشمالية بخزائن لحفظ الكتب المدرسية للطلبة، بحيث تتوافر هذه الخزائن داخل الصفوف الدراسية أو في الممرات الخارجية.

وقالت “غريب” لصحيفة “البيان” المحلية: “يستفيد من هذه الخزائن 50 ألف طالب وطالبة”، مؤكدة أن الوزارة لديها خطة لتجهيز المدارس كافة بتلك الخزائن، مبينة أن الوزارة انتهت من تطوير 40 مدرسة حكومية وراعت فيها وجود الخزائن.

وأكدت أن هذه الخزائن جاءت لتخفيف أوزان الحقيبة المدرسية على الطلبة، حيث عممت الوزارة على المدارس أهمية مراعاة تفعيل خزائن حفظ الكتب في المدارس وإبقاء الكتب المدرسية داخل المدرسة، والحرص على وجود كتاب واحد أو كتابين على الأكثر أثناء نقل الطلاب لحقائبهم المدرسية من وإلى البيت، وتنظيم الواجبات المدرسية بما يحقق إنجاز الطلبة لها بواقع واجبين على الأكثر في اليوم الواحد لمادتين.