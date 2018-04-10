قوافل سيارات وطوابير من الهدايا في “زهاب” عروس الشيخ حمدان بن مبارك بن حمدان آل نهيان (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو مصورة نشرها نشطاء إماراتيون على مواقع التواصل الاجتماعي “الزهاب” (جهاز العروس) الذي قدمه الشيخ حمدان بن مبارك بن حمدان آل نهيان، لعروسه ابنة الشيخ سعيد بن سيف بن محمد آل نهيان.

وأظهرت مقاطع الفيديو كمية الهدايا المقدمة للعروس، حيث ظهر سرب من السيارات وعربات الخيول متجهًا إلى منزل كريمة الشيخ سعيد، ترافقه باصات تحمل محتويات “الزهاب” الذي اصطف عشرات الاشخاص لتقديمه لأهل العروس.

كما شاركت فرقة موسيقية في تقديم معزوفات بالمناسبة، تعالت على وقع تقديم حاملي الهدايا، التي تكون في مثل هذا الحدث ثمينة، وتتضمن مجوهرات وعطورًا وساعات وأواني بخور وغيرها من الأشياء القيمة التي تمثل حاجيات العروس.

ومن المعروف في الإمارات أن تسبق عادة “الزهاب” التقليدية عقد القران بيوم أو اثنين، ويعد وصوله إلى بيت العروس إيذانًا بقرب حفل الزفاف، ويعتبر غلاء محتوياته من أهمية العروس التي يقدم لها.