قوافل سيارات وطوابير من الهدايا في “زهاب” عروس الشيخ حمدان بن مبارك بن حمدان آل نهيان (فيديو)

#زهاب_آل_نهيان بمناسبه عقد قران الشيخ #مبارك_بن_حمدان_بن_مبارك #آل_نهيان على كريمة الشيخ #سعيد_بن_سيف_بن_محمد آل نهيان عسى ديار ال نهيان عامره بالافراح و المسرات

