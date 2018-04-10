“مؤتمر الصحوة” بالقصيم المحافظة لـ”تكريس الوسطية” في السعودية يثير الجدل

انطلقت في جامعة القصيم السعودية، اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر “جريء” يهدف إلى “تكريس الوسطية ونشر الاعتدال، على مستوى الأنشطة اللامنهجية والمتعلقة بتطوير المناهج والعملية التعليمية”، حسب المنظمين.

ويشارك في المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته اليوم في الجامعة الواقعة بمنطقة وسط المملكة بعنوان “مؤتمر الصحوة – دراسات في المفهوم والإشكالات”، مسؤولون وخبراء وأكاديميون متخصصون، وبحضور أعضاء من هيئة كبار العلماء السعودية.

وكان لافتا اختيار القصيم لاستضافة المؤتمر وهي التي توصف بأنها من أكثر مناطق المملكة محافظة وتشددا بمجتمعها البدوي التقليدي.

ودعا أمير القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في افتتاح المؤتمر إلى تبيان وسطية الإسلام واعتداله دون إفراط في الانحلال او الانفتاح غير المنضبط.

كلمة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز #أمير_القصيم. #مؤتمر_الصحوة pic.twitter.com/q0BxP88kHe — جامعة القصيم (@QassimUniv1) April 10, 2018

ووسط إشادات بالمؤتمر وبأهمية انعقاده في هذا التوقيت برزت أصوات منتقدة، فقد غردت الكاتبة السعودية هيلة المشوح: “#مؤتمر_الصحوة مؤتمر يقام في #جامعة_القصيم يناقش ويكشف الإشكالات الفكرية في خطاب الصحوة وبمشاركة عدد من “المفكرين والباحثين” .. من هم المفكرين والباحثين؟ الصور تجاوبكم!”.

#مؤتمر_الصحوة

مؤتمر يقام في #جامعة_القصيم يناقش ويكشف الإشكالات الفكرية في خطاب الصحوة وبمشاركة عدد من "المفكرين والباحثين" ..

من هم المفكرين والباحثين؟

الصور تجاوبكم! pic.twitter.com/5ZHnIMthrA — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) April 10, 2018

وأضافت المشوح متسائلة: “عندما تسعى لاجتثاث السرقة من مجتمعك .. هل تطلب من اللصوص أن يعملوا مؤتمر لمناقشة خطر السرقة وآثارها السلبية؟.”

سؤال .. عندما تسعى لاجتثاث السرقة من مجتمعك ..

هل تطلب من اللصوص أن يعملوا مؤتمر لمناقشة خطر السرقة وآثارها السلبية؟ — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) April 10, 2018

وتابعت: “لماذا نحارب الصحوة ونقدم رموزها؟ من المسؤول عن استدعاء رموز هذا الفكر المدمر في كل محفل ومناسبة ، مع العلم أن الدولة تحاول طمسه؟!.”

سؤال ..

لماذا نحارب الصحوة ونقدم رموزها؟

من المسؤول عن استدعاء رموز هذا الفكر المدمر في كل محفل ومناسبة ، مع العلم أن الدولة تحاول طمسه؟! — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) April 10, 2018

وغير بعيد عن هذا الطرح غرد المحامي والكاتب السعودي عبدالرحمن اللاحم: “#مؤتمر_الصحوة تطلعهم من الباب ؛ يعودون من النوافذ”.

#مؤتمر_الصحوة

تطلعهم من الباب ؛ يعودون من النوافذ — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) April 10, 2018

وعلق الباحث والكاتب السعودي على المؤتمر قائلا: “#موتمر_الصحوه هل تناولوا السلفية في هذا المؤتمر ؟ لابد أن نكون صرحاء مع أنفسنا ومع الناس ونعترف بأخطاء السلفية التي بسببها قامت الصحوة ، فلا يوجد أمر تحرّمه الصحوه وتبيحه السلفية التقليدية ، بل أحيانا هي أكثر تحريما منها”.