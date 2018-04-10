اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات في جلسته، اليوم الثلاثاء، مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين.

وبينت الصفحة الرسمية لنائب رئيس الدولة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في موقع التواصل “تويتر”: “اعتمدنا في مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين. بقوة القانون وحكمه لا نريد أي استثناء في توفير فرص متكافئة بين الجنسين. دستورنا ضمن حقوق وواجبات متكافئة بين الجنسين ونسعى لتفصيل وإنفاذ وضمان هذا الحق الدستوري من خلال القانون الجديد”.

اعتمدنا في مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين . بقوة القانون وحكمه لا نريد أي استثناء في توفير فرص متكافئة بين الجنسين . دستورنا ضمن حقوق وواجبات متكافئة بين الجنسين ونسعى لتفصيل وإنفاذ وضمان هذا الحق الدستوري من خلال القانون الجديد — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2018

وأشاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا التشريع، معتبرين أن الإمارات دولة سباقة في إقرارها لقوانين تكفل حقوق المرأة.