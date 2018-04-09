السعودية تستأنف استقدام العاملات الإندونيسيات بعد 7 سنوات من التوقف

فتحت المملكة العربية السعودية مجددًا، باب استقدام العاملات الإندونيسيات بعد 7 سنوات من توقفه، وسط أزمة بدأت بوادرها أخيرًا بالانفراج.

وبحسب موقع “الاقتصادية” المحلي، فإن الاستقدام سيكون بناء على راتب 1500 ريال (400 دولار) لعاملة المنزل الإندونيسية، وسيكون في المرحلة الأولى مقتصرًا على شركات التأجير فقط، على أن تكون خاضعة للتجربة 6 أشهر قبل فتح المجال للجميع.

وبحسب اتفاقية تم توقيعها بين السعودية وإندونيسيا، فإنه تم ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني “مساند”، الذي يضمن مشاركة البيانات بفعالية بين البلدين، وتحديد آلية إلكترونية مشتركة؛ لاعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية ومكاتب وشركات الاستقدام السعودية.

كما اتفق الطرفان، على تفعيل الإجراءات ذات العلاقة، وإنشاء الملحقية العمالية في (جاكرتا)، وتبادل الخبرات في مجال تقييم مكاتب وشركات الاستقدام في البلدين.

وتستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استقدام 40 ألف عاملة منزلية من إندونيسيا خلال 6 أشهر من بدء استئناف الاستقدام فعليًا، الذي من المتوقع أن يكون قريبًا.