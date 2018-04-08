بالفيديو.. الداعية سليمان الماجد يثير جدلًا في السعودية بشأن “تبادل الصور بين الخطيبين”

أثار تصريحٌ لشيخ سعودي حول قضية تبادل الصور بين الخطيبين على الهواتف المحمولة، جدلًا واسعًا بشأن شرعيته ومدى حرمته.

وقال القاضي السابق وعضو مجلس الشورى السعودي سابقًا، الشيخ سليمان الماجد إنه “لا يعرف دليلًا يحرّمُ تبادلَ الصور بين المخطوبة وخاطِبها”، وفقَ صحيفة “أخبار 24” السعودية.

واستدرك الماجد في معرض إجابته على سؤالٍ لإحدى السيدات في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” الدينية السعودية، قائلًا إنّ “المسألة مرتبطة بسدّ الذرائع ودرءِ المفاسد”.

وأضافَ أنّه “من باب الاحتياط فالأفضل ألا تتبادل معه الصور؛ لأنّه قد يكون أحيانًا قليل المروءة، وضعيف الديانةِ فلا يحفظُ حقّها”.

وتابع أن “الصحيحَ أن تكونَ هناك رؤيا شرعية، فإذا لم تكفِِ يأتي لرؤية أخرى وتكون بدون خلوة، ويجوز تكرارُها مرة أخرى”.