إغلاق قناة بداية “مؤقت” وستعود قريبًا

قال مصدر سعودي مطّلع لـ”إرم نيوز”، إن إغلاق قناة بداية السعودية مؤقت، وإنها ستعود للبث قريبًا كما حدث في المرة السابقة.

واعتبر المصدر أن إيقاف بث القناة جاء حتى تكتمل التحقيقات بشأن ما تبثه من محتوى وآلية ضبطه ومراقبته؛ حتى لا تتكرر الحوادث المثيرة للجدل في المملكة.

وتوقع المصدر عودة بث القناة “قريبًا.”

ولم يتسنَ على الفور لـ”إرم نيوز” الحصول على تعليق من إدارة القناة التي توقف بثها الأسبوع الماضي؛ عقب واقعة إبلاغ متسابق في أحد برامج القناة على الهواء بوفاة والده.

ورفض المصدر الكشف عن هويته، لكنه كان أبلغ سابقًا “إرم نيوز” بأن القناة ستعود عقب إغلاقها السابق، وهو ما تم بعدها بفترة وجيزة.

ورغم ما تثيره من جدل وما تتعرض له من انتقادات، إلا أن قناة بداية السعودية الخاصة تتمتع بجمهور غفير في المملكة.