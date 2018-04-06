بالفيديو.. فتاة ترقص بملابس “فاضحة” في شارع بالبحرين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق خروج فتاة بملابس فاضحة من نافذة سقف مركبة على طريق عام وهي تتراقص وتقوم بحركات مريبة.

وذكر ناشطون أن الواقعة حدثت في البحرين، وأن الفتاة كانت ترقص، فيما شكك آخرون أن تكون فتاة، وأوضحوا أن الشخص هو “متشبه بالجنس الآخر”.

ومع اقتراب كاميرا جوال الشخص الذي وثق المقطع، من السيارة التي تقل الراقصة بدا أنها أقرب إلى متشبه بالجنس الآخر.

وانتقد ناشطون هذا السلوك، معتبرين أنه دخيل على عادات وتقاليد المجتمع البحريني.

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يتسن معرفة زمان ومكان الواقعة.