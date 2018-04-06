صورة لمشاركين في بطولة “البلوت” بالسعودية تبدد دعاوى التحريم

بددت صورة لمشاركين في أول بطولة للعبة البلوت المقامة حاليًا في السعودية، جزءًا من الانتقادات التي تواجهها اللعبة والمشاركون في بطولتها حول كونها محرمة شرعًا، بعد أن أظهرت المشاركين يؤدون الصلاة بشكل جماعي.

ونشر اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية في السعودية، مساء الخميس، صورًا لمنافسات اليوم الثاني من بطولة لعبة البلوت المقامة في المملكة، بينها صورة لعدد من المشاركين في البطولة وهم يؤدون الصلاة بشكل جماعي بعد إيقاف المنافسات.

وينقسم السعوديون بشأن نظرتهم للعبة وفقًا لانقسام رجال الدين في السعودية بشأنها، بين من يرى فيها موروثًا اجتماعيًا يوفر التسلية المباحة، وبين من يرى فيها نوعًا من أنواع القمار المحرم في الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة.

وتعزي فتوى رسمية قديمة صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في السعودية، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الدينية، تحريم اللعبة لعدة أسباب بينها إلهاء المشاركين فيها عن أداء الصلاة.

ومن شأن إيقاف المنافسات خلال أوقات الصلوات، وتخصيص أماكن لأدائها، أن يبدد جزءًا من الانتقادات التي تواجهها البطولة الرسمية التي تندرج ضمن توجه رسمي بانفتاح البلاد على كثير من المنافسات والبطولات والفعاليات التي كانت ممنوعة في الماضي استنادًا لفتاوى دينية أعلنت الرياض رسميًا عدم الالتزام بها واتباع تفسيرات قديمة للشريعة الإسلامية أكثر انفتاحًا.

وكان اليوم الأول للبطولة شهد مشاركة الداعية السعودي المعروف وإمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني الذي جذبت صورته وهو يلعب البلوت الأنظار من مختلف دول العالم بعد أن تم تداولها بشكل جنوني في مواقع التواصل الاجتماعي.

وانطلقت بطولة السعودية للعبة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة، التي تستمر حتى الأحد المقبل، وذلك في مركز “أبكس” للمؤتمرات والمعارض، والصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض.

ورصد الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، المشرف على البطولة، جوائز مالية للفائزين تصل إلى مليون ريال سعودي لأصحاب المراكز الأربعة الأولى، إذ سيحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف ريال، فيما سينال صاحب المركز الثاني 250 ألف ريال، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 150 ألف ريال.

ولعبة البلوت هي إحدى فروع أوراق اللعب الشهيرة، وتنتشر في الخليج العربي بشكل كبير، وتقوم على أربعة لاعبين، ولها قوانينها الخاصة التي تميزها عن باقي فروع ألعاب الورق التي تحتاج أربعة لاعبين أيضًا.

وتقول السعودية إنها متمسكة بتطبيق الشريعة الإسلامية وإن أي تغييرات تشهدها البلاد تستند لتفسيرات دينية كانت متبعة قبل نحو أربعة عقود وتتسم بالتحرر والانفتاح الذي منعته تفسيرات محافظة طوال العقود الأربعة الماضية المعروفة باسم “الصحوة الدينية” وجرى التراجع عنها.