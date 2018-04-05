في أول تصريح لها.. ماذا قالت مصورة تسجيل “معنفة أبها” ؟‎ (فيديو)

تتجدد المفاجآت في ما يسمى بقضية “معنفة أبها” التي شغلت الرأي العام السعودي، حيثُ تحدثت مصورة الحادثة لأول مرة عن فحوى وتفاصيل توثيقها للمقطع، الذي يُسمع من خلاله صوت امرأة تصرخ.

والمقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، أثار جدلًا كبيرًا ومطالبات بمعاقبة الجاني، لتفتح على إثر ذلك وزارة العمل تحقيقًا في الموضوع.

وأكدت المصورة أنها قدمت البلاغ للشرطة ولم تحدد أحدًا، فقط حدّدت مصدر الصوت، متعجبةً من الكشف عن هويتها رغم ما نص عليه القانون والنظام.

وقالت عبر برنامج “يا هلا”، اليوم الخميس: “سمعنا أصوات امرأة تصرخ وحتى نميز الصوت فتحنا النافذة، وبدا واضحًا كما تم توثيقه، وصورنا المقطع لتقديم بلاغ للشرطة وهذا ما تم فعلًا”.

وأضافت مصورة المقطع: “اتصلت بـ(مركز) في الشرطة، وأوضحت لهم جميع ما حدث في 3 دقائق، وبعد نصف ساعة وضعت المقطع في تويتر؛ لهدف إنقاذها وحمايتها ولم أعرف اسمها إلا من الناس”.

وتابعت قائلة: “أنا قدمت بلاغي أن ناحية الصوت من تحت ولم أحدد أحدًا، أتى محقق للمنزل وصور زاوية التصوير وتحقق منه وشكرني على ما قمت به وذهب”.

وأشارت مصورة المقطع إلى أن “التحقيقات أظهرت حقيقة المقطع، وبالنسبة للسيدة المعنفة لم أعلم عن اسمها، فالتحقيقات لم تنتهِ ولم يتضح من هي، والرجل وزوجته قرأت عن اسميهما في وسائل التواصل فقط”.

وأضافت قائلة: “ساءني التشهير، وأول مرة أسمع الصوت وكنت مع أخواتي، ولم يتواصل معي أحد من أطراف القضية، نحن لا نعلم من هي المعنفة، ولم نحدد أحدًا منذ بداية البلاغ، فقط أشرنا إلى مصدر الصوت”.

وأوضحت: “في هذه القضية لم يتم حماية اسمي وأصبح معروفًا، رغم وجود نظام يحمي هوية المبلغ، ولا أتوقع بعدما حدث لي أن هذا الأمر سيجعل أي أحد يقدم على بلاغ في مقبل الأيام”.