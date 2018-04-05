احتفاء خليجي بشعب البحرين دون موعد.. تعرف على القصة

شارك عشرات آلاف المغردين الخليجيين في موقع “تويتر”، اليوم الخميس، في احتفاء غير معد له مسبقًا بمملكة البحرين وشعبها وسط هيمنة للتفاعلات الطريفة التي جذبت البحرينيين أنفسهم للاطلاع عن قرب على نظرة الخليجيين للبلد الخليجي الصغير.

وتصدر الوسم “#من_كثر_ما_البحرين_صغيره” قائمة الترند في عدة دول خليجية في مقدمتها السعودية التي ينشط الملايين من سكانها في “تويتر”، قبل أن يصل الوسم إلى الترند العالمي مع انضمام مزيد من المعلقين إليه.

وهيمنت النظرة الإيجابية لسكان دول الخليج، لاسيما السعودية والإمارات والكويت، تجاه مملكة البحرين وشعبها والإشادة بمواقف المنامة الرسمية المساندة لجيرانها الخليجيين والعرب، بجانب إشادة مماثلة بطباع البحرينيين وعاداتهم وتقاليدهم.

وينشر “إرم نيوز” قائمة بأشهر التعليقات التي نالت إعجاب المشاركين في الوسم الذي حضرت الطرافة في جزء كبير من التغريدات التي كتبت فيه دون أن يبدي أصحابها أي إساءة للبلد الخليجي.

البحرين دولة صغيرة في مساحتها لكنها كبيرة جدا بمواقفها التي يسجلها التاريخ العربي فالمنامة واهلها الكرام لم تسير على مسار الدوحة القريبة منها وتجمع على ارضها الخونة والعملاء والإرهابيين ولم تكن البحرين يوما من الايام شوكة في خاصرة امتها العربية كالدوحة

#من_كثر_ما_البحرين_صغيرة pic.twitter.com/GfGVkQl7IW — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) April 5, 2018

البحرين صغيرة بمساحتها ولكن كبيرة بقلوب شعبها…

كبيرة بتاريخها…

كبيرة بحبها لحكامها…

اللهم احفظ البحرين ???????????? #من_كثر_ما_البحرين_صغيره pic.twitter.com/cClyBUhMeX — سعود بن سلمان الدوسري ???????? (@999saudsalman) April 5, 2018

#من_كثر_ما_البحرين_صغيره مايحتاجون جوالات عشان يتصلون بس يصارخون وبينسمع — L ????????????????. (@lsa1230) April 5, 2018

#من_كثر_ما_البحرين_صغيرة

كل ما تتعرف على واحد يعطيك جملة "ويهك مب غريب مادري وين چايفك" — Faisal AlMarran (@FMarran) April 5, 2018

#من_كثر_ما_البحرين_صغيرة

انا في الدوام وشابك على الواي فاي مال بيتنه — Ali Darwish (@bu_darwish) April 5, 2018

#من_كثر_ما_البحرين_صغيره الدول بأفعالها وليس بأحجامها….

البحرين درة الخليج كانت ولا زالت

صاحبة المواقف الثابتة والغير متلونة

تحية حب وتقدير لأخوان نجلا ????❤️ — ريما العضيب???????????????? (@Rima_AlO) April 5, 2018

#من_كثر_ما_البحرين_صغيرة يمديك توصل المكان الي رايح له و اغنية محمد عبده للحين ماخلصت — زيـن الشمري (@Zain_MS) April 5, 2018

#من_كثر_ما_البحرين_صغيره رابطينها فالسعودية عشان ماتتحرك مع الهوا — HADA????️ (@HADA05419804) April 5, 2018

#من_كثر_ما_البحرين_صغيره تستغرب كيف قدرت تنافس الكبار بجودها وأصالتها وكرمها وحسن جوارها ومواقفها المشرفة ..

..

المشكلة في جارتها صغيرة الشأن إذا لبست ثوب أطول منها .. — إبراهيم السليمان???????? (@70sul) April 5, 2018

#من_كثر_ما_البحرين_صغيره كل ما تلف لفة تدش في مدينة يديدة .. يمين سند، يسار رفاع، سيده مدينة عيسى، يسارك عالي، يمينك جد علي، جدام شوي مدينة زايد و عقب خطوتين سلماباد … شنو ذي !؟ ???? — Kabbasi (@Khalid_AlAbbasi) April 5, 2018

#من_كثر_ما_البحرين_صغيرة تتهاوش ويا واحد في الزحمة تلاقيه في العزيمة الي رايح لها ???? — Swsni (@sawsanya) April 5, 2018

ويبلغ عدد سكان مملكة البحرين نحو 1.4 مليون نسمة بين مواطنين ومقيمين، وهي دولة جزيرية في الخليج العربي على الجهة الشرقية من شبه الجزيرة العربية، لكنها ترتبط مع السعودية بجسر صناعي يسمى جسر الملك فهد.