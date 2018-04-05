احتفاء خليجي بشعب البحرين دون موعد.. تعرف على القصة

احتفاء خليجي بشعب البحرين دون موعد.. تعرف على القصة

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

شارك عشرات آلاف المغردين الخليجيين في موقع “تويتر”، اليوم الخميس، في احتفاء غير معد له مسبقًا بمملكة البحرين وشعبها وسط هيمنة للتفاعلات الطريفة التي جذبت البحرينيين أنفسهم للاطلاع عن قرب على نظرة الخليجيين للبلد الخليجي الصغير.

وتصدر الوسم “#من_كثر_ما_البحرين_صغيره” قائمة الترند في عدة دول خليجية في مقدمتها السعودية التي ينشط الملايين من سكانها في “تويتر”، قبل أن يصل الوسم إلى الترند العالمي مع انضمام مزيد من المعلقين إليه.

وهيمنت النظرة الإيجابية لسكان دول الخليج، لاسيما السعودية والإمارات والكويت، تجاه مملكة البحرين وشعبها والإشادة بمواقف المنامة الرسمية المساندة لجيرانها الخليجيين والعرب، بجانب إشادة مماثلة بطباع البحرينيين وعاداتهم وتقاليدهم.

وينشر “إرم نيوز” قائمة بأشهر التعليقات التي نالت إعجاب المشاركين في الوسم الذي حضرت الطرافة في جزء كبير من التغريدات التي كتبت فيه دون أن يبدي أصحابها أي إساءة للبلد الخليجي.

ويبلغ عدد سكان مملكة البحرين نحو 1.4 مليون نسمة بين مواطنين ومقيمين، وهي دولة جزيرية في الخليج العربي على الجهة الشرقية من شبه الجزيرة العربية، لكنها ترتبط مع السعودية بجسر صناعي يسمى جسر الملك فهد.

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