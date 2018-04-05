بالفيديو.. هكذا لبى أمير الكويت دعوة “اجتماعية” لأحد مواطنيه

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في أحد المجالس؛ للمشاركة في عقد قران أحد المواطنين؛ تلبيةً لطلب الأخير.

وظهر الشيخ صباح في المقطع أثناء دخوله إلى المجلس، حيث استقبله عدد من الحاضرين بحفاوة.

وقال الناشطون، إن “الأمير حضر ليشهد على عقد القران؛ تلبيةً لرغبة الزوج الذي طلب ذلك”.

ويشارك أمير الكويت، الذي يبلغ من العمر 88 عامًا، مواطنيه في مختلف مناسباتهم، حيث يظهر بشكل متواصل برفقة أبناء بلده في أفراحهم وأتراحهم رغم تقدمه في العمر.