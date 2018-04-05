بطولة “البلوت” في السعودية.. إقبال منقطع النظير وقواعد صارمة (فيديو وصور)

أخرجت الهيئة العامة للرياضة في السعودية لعبة البلوت ذات الشعبية الكبيرة من ضيق الاستراحات، إلى رحاب القاعات والصالات الواسعة، وسط إقبال كبير من جميع الفئات العمرية بالمملكة، في أول أيام البطولة.

وحرصت الهيئة التي تنظم البطولة على رصد مجموع جوائز للمراكز الأولى يبلغ مليون ريال سعودي، وعلى وضع قواعد صارمة للمتنافسين، منها ما هو خاص باللعبة ذاتها، ومنها ما يتعلق بزي اللاعبين.

♥️♣️ لا يحرمك لبسك من المشاركة في #بطولة_البلوت يجب الإلتزام بالزي السعودي عند الحضور (ثوب وشماغ)♠️♦️ pic.twitter.com/1Eue5fBvqf — اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية (@SAFEISKSA) April 4, 2018

وتلزم تلك القواعد المشاركين بارتداء الزي السعودي المعهود ( ثوب وشماغ)، فيما خصصت للعبة ذاتها 5 قواعد واضحة يلتزم بها المتنافسون، تتعلق بالتوزيع، والمطلوب من أطراف اللعبة.

قوانين اللعب في #بطولة_البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة pic.twitter.com/s1rmLaYokv — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) April 1, 2018

ولفت الإقبال الكبير انتباه مثقفين وكتاب سعوديين، لاحظوا توجه المجتمع السعودي بقوة نحو الانفتاح، وفق رؤية قيادة الممكلة الجديدة الرامية للقطيعة مع ماضي التّزمت الذي عاشته البلاد لعقود.

وغرد الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد معلقًا على صورة من البطولة قائلًا “مفاجأة مدهشة # بطولة_البلوت إقبال جماهيري هائل عليها، تأكيد على حيوية المجتمع السعودي الذي عاش مغلقًا عليه في الاستراحات أو الهروب إلى الحياة في الخارج”.

مفاجاة مدهشة #بطولة_البلوت إقبال جماهيري هائل عليها، تأكيد على حيوية المجتمع السعودي الذي عاش مغلقا عليه في الاستراحات او الهروب الى الحياة الى الخارج

الف شكر #تركي_آل_الشيخ pic.twitter.com/iPAdI3KXDU — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) April 4, 2018

وكتب الشاعر السعودي ياسر التويجري الذي شارك في البطولة، على حسابه بموقع “تويتر” “استمتعت بالمشاركة في بطولة المملكة للبلوت مع النجم الكبير يوسف الثنيان، وبالتأكيد فزنا بالجولتين، شكرًا للهئية العامة للرياضة على هذا التنظيم الرائع”.

أستمتعت بالمشاركة في بطولة المملكة للبلوت مع النجم الكبير #يوسف_الثنيان ،

" وبالتأكيد فزنا بالجولتين " ✌???? شكراً للهئية العامة للرياضة على هذا التنظيم الرائع ، في السناب شات المرفق تغطية للمشاركة .#بطولة_البلوت pic.twitter.com/2rag1QJBtx — ياسر التويجري (@yasseraltwaijri) April 4, 2018

ورأت الأكاديمية والكاتبة السعودية أمل الهزاني في تنظيم البطولة استجابة لتطلعات محبي اللعبة، وقالت “صور لو تخيلناها لن تظهر بهذا الشكل! البلوت يخرج من الاستراحات وملاحق البيوت ليصبح منافسة رسمية.. فهم مزاج الناس وميولهم ذكاء، التجاوب معها وتفعيلها إدارة ناجحة”.

صور لو تخيلناها لن تظهر بهذا الشكل!

البلوت يخرج من الاستراحات وملاحق البيوت ليصبح منافسة رسمية..

فهم مزاج الناس وميولهم ذكاء، التجاوب معها وتفعيلها إدارة ناجحة.#بطوله_البلوت pic.twitter.com/aipaj9TQ2A — أمل عبدالعزيزالهزاني (@Alhazzani_Amal) April 5, 2018

وتستمر البطولة، التي انطلقت أمس الأربعاء إلى يوم الأحد المقبل، وتنظم في كل من مركز “أبكس” للمؤتمرات والمعارض، والصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة السعودية الرياض.

ويشارك في البطولة بحسب الهيئة العامة للرياضة 12288 لاعبًا، تم اختيارهم من أصل ما يقارب 85 ألف مسجل بنظام القرعة الإلكترونية، ويديرها 414 حكمًا شاركوا في الدورات المخصصة للحكام.

وتم رصد جوائز مالية ضخمة للفائزين، تصل إلى مليون ريال سعودي لأصحاب المراكز الأربعة الأولى، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف ريال، فيما سينال صاحب المركز الثاني مبلغ 250 ألف ريال، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 150 ألف ريال، وأخيرًا يظفر صاحب المركز الرابع بـ 100 ألف ريال.