الأجمل في العالم.. صور مبهرة لأول دار عرض سينمائي في السعودية

تداولت وسائل إعلام سعودية وحسابات إخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا مبهرة لأول دار عرض سينمائي سيتم افتتاحها بعد نحو أسبوعين في مدينة الرياض، حيث توصف بأنها أجمل دار عرض سينمائي في العالم.

نشرت الصور بعد ساعات قليلة من الإعلان عن اتفاق بين السعودية و شركة “إيه.إم.سي إنترتينمنت هولدنجز” الأمريكية لافتتاح أول دار عرض سينمائي في السعودية في الـ18 من أبريل/نيسان الجاري.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة “إيه.إم.سي”، آدم أرون، أول دار عرض سينمائي في السعودية بأنها ستكون أجمل دار للسينما في العالم، وهو ما يتفق والصور المتداولة للدار والتي حظيت بإشادة وإعجاب كبيرين.

وأوضح أرون أن موقع دار العرض سيكون في مركز الملك عبد الله المالي، في مبنى كان مصممًا أصلًا لأن يكون قاعة للموسيقى السيمفونية، حيث ستضم حوالي 500 مقعد مصنوعة من الجلد وأوركسترا ومقصورات مرتفعة ودورات مياه من الرخام.

وأثارت الصور المتنوعة التي تظهر دار عرض سينمائي فاخرة رغم عدم التأكد من حقيقة كونها للدار بالفعل، إعجاب السعوديين المتحمسين لافتتاح دور عرض سينمائية في بلادهم بعد عقود من الحظر المستند لفتاوى دينية تراجعت عنها السعودية مؤخرًا.

وتريد المملكة إنشاء نحو 350 دارًا للسينما بها أكثر من 2500 شاشة بحلول 2030 الذي يمثل موعدًا لنهاية إنجاز تغيير اقتصادي عملاق في البلاد، حيث تأمل السعودية في مبيعات للتذاكر بنحو مليار دولار سنويًا.