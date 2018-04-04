الإعلامي السعودي علي العلياني لـ”إرم نيوز” : ما يحدث في منتدى الإعلام العربي “مهم جدًا”

قال الإعلامي السعودي علي العلياني، إنه سعيد بمشاركته في منتدى الإعلام العربي بدبي، لأن ورش العمل ممتازة والأسماء الحاضرة جيدة، كما أن العلاقات التي تنشأ بين الإعلاميين والاتفاقيات جيدة جدًا.

جاء ذلك في لقاء خاص أجراه الإعلامي السعودية مع “إرم نيوز” على هامش منتدى الإعلام العربي المقام في إمارة دبي، وانطلق أمس الثلاثاء.

وأكد العلياني، أن ما على هامش المنتدى من التواصل ومشاركة الهموم مهم جدًا، بالإضافة لباردة التكريم التي ينتهجها المقيمون على المنتدى، مما يحفز الجميع على المشاركة، فهي تخلق حالة إبداعية وتحفز الأجيال القادمة على بذل المزيد من الجهد.

وانطلقت في دبي، يوم الثلاثاء، أعمال المنتدى الإعلامي العربي 2018 في دورتهِ السابعة عشر تحت عنوان ( تحولات إعلامية مؤثرة )، وسط حضور إعلامي كبير شمل مختلف القيادات والناشطين في القطاع من مختلف أنحاء العالم العربي.

ويبحث المنتدى عبر اللقاءات والنقاشات واقع الإعلام العربي ومسؤوليته في التأثير على الأحداث، ومدى الحاجة إلى صناعة رأي عام واعٍ يكون لهُ دور إيجابي ومصداقية.