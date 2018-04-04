المطالبة بمحاكمة ممثل مغربي بسبب “الإساءة” لآدم عليه السلام (فيديو)

يتعرض الممثل المغربي محمد الشوبي لهجوم عنيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريح أدلى به حول موضوع المرأة، وصف فيه نبي الله آدم عليه السلام بـ “السلكوط”، وهو ما يعني باللهجة المغربية الرجل المنساق خلف نزواته.

وقال الشوبي في تصريح لموقع “الجريدة” المغربي، إن الرجل لا يستحق أن يكون له عيد لأنه خرج من الجنة، حيث أن آدم أغوته حواء بأكل التفاحة، فانساق وراءها وخرج من الجنة لأنه “سلكوط” حسب تعبيره.

ورجح كثيرون أن الممثل كان في حالة سكر، وانتقده آخرون لدرجة التكفير، وطالبوا بإطلاق حملة لجمع “مليون توقيع لمحاكمة الشوبي”، بينما دعت فئة ثانية من المدونين إلى الوقوف مع محمد الشوبي في محنته ضد “تجار الدين و الإيمان حتى لو اختلفنا معه في أفكاره أو طريقة طرحها” حسب إحدى التدوينات، وساندتهم في ذلك بعض المواقع الإخبارية.

وفي تصريح له لصحيفة “أنفاس” ، قال الشوبي :”أي ضمير هذا الذي يزوّر كلام الناس ويشوه مواقفهم الحقيقية، من اجل تكفيرهم واستباحة حريتهم، كم يستسيغ من يدعي الإيمان و التدين ويسلط عليك كتائبه المجندة للتهديد و التكفير؟”.

وحول الهجوم الذي يتعرض له قال الشوبي: “هذا الهجوم و التهجم له علاقة بمواقفي وانحيازي للجانب التنويري، مثل انتصاري لفقهاء وفقيهات التنوير بالمغرب، في مواضيع المرأة و المساواة والإرث، ونقاشي الواضح المبني عن قناعات ومواقف مبدئية”.

وأضاف أن الوسائل المستعملة في هذه الحملة الشرسة اعتمدت تحريف سياق كلامه، وبتره وتجزيئه، وترويجه عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بإيعاز من المتحكمين في كتائب المريدين حسب تعبيره.