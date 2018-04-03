شرطة أبوظبي ترد الجميل لطفلة إماراتية على كرم نادر (صور)

احتفلت شرطة أبوظبي بمأدبة غداء، أقامتها في استراحة الضباط، على شرف الطفلة ليلى الحوسني، البالغة من العمر 7 أعوام، وذلك بعد أن دعت الطفلة عددًا من أفراد الشرطة إلى مأدبة غداء في بيتها.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فإن الطفلة اتصلت بالرقم المخصص للطوارئ “999” بمركز القيادة والتحكم “غرفة العمليات” التابع لشرطة أبوظبي، لتدعو منتسبي المركز لتناول وجبة الغذاء في بيت عائلتها.

وردًا على الدعوة الكريمة، أرسلت شرطة أبوظبي دعوة للطفة الحوسني لإشراكها ببرنامج أصدقاء الشرطة، وزيارة غرفة التحكم التي اتصلت عليها، للتعرف على مهامها في حالات الإبلاغ عن الحالات الطارئة وطلب النجدة.

والتقى مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي العميد ناصر المسكري، بالطفلة والطلبة المشاركين في برنامج أصدقاء الشرطة، حيثُ أكد حرص شرطة أبوظبي على تلبية النداءات والمكالمات، التي ترد من الجمهور على خط الطوارئ 999.

وأشار العميد المسكري إلى أن الأولوية للاتصالات الأكثر جدية وخطورة، خاصة التي تتعلق بإنقاذ حياة البشر والاستجابة لها في أسرع وقت.