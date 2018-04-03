بالفيديو.. المذيع الإماراتي يعقوب العوضي يقبل رأس ويد علي المزروعي معلنًا اعتذاره

وثقت إذاعة “الرابعة إف إم” التابعة لإمارة عجمان في دولة الإمارات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “تويتر”، لحظة قيام مذيع “الرابعة والناس” يعقوب العوضي بالاعتذار من المواطن علي المزروعي؛ بعد ردوده عليه أثناء اتصاله بالبرنامج، والتي وُصفت بالمسيئة.

وبادر المذيع العوضي بتقبيل رأس ويد المزروعي؛ تعبيرًا عن اعتذاره، فيما قابل المزروعي الاعتذار برحابة الصدر، كما قام المذيع عبدالله راشد بن خصيف الذي كان يقف إلى جانب العوضي في المقطع المصور، بتعريف المزروعي برئيس مجلس إدارة الإذاعة عبدالله آل مراد الذي حضر بدوره لاستقبال المزروعي.

بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله محمد آل مراد، راديو الرابعة تستقبل المواطن علي محمد علي راشد المزروعي ضمن برنامج الرابعة والناس مع الإعلامي عبدالله راشد بن خصيف "أبو راشد" لتقديم الاعتذار عما حصل.

وقام المذيع يعقوب العوضي بالاعتذار شخصياً من السيد علي محمد المزروعي. pic.twitter.com/Nc3kxOCvIH — Al Rabia 107.8 FM (@alrabiafm) April 3, 2018

واستقبل راديو الرابعة المزروعي بتوجيهات من رئيس إدارته، وسبق أن ظهر علي المزروعي برفقة عبدالله راشد بلخصيف، والذي قدم اعتذارًا نيابة عن زميله العوضي والإذاعة.

كما تداول ناشطون في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلًا صوتيًا يسمع فيه صوت المذيع يعقوب وهو يقدم اعتذاره للمزروعي.

اعتذار يعقوب العوضي للسيد علي المزروعي في اتصال قبل قليل جمعهم في برنامج الرابعة والناس pic.twitter.com/x3eWlfrQx8 — ???????? (@wldzayid) April 3, 2018

يذكر أن مكالمة علي المزروعي عبر برنامج “الرابعة والناس” مع المذيع يعقوب العوضي، أثارت جدلًا كبيرًا، بعد أن شكى المواطن غلاء المعيشة، لكنه قوبل بصد ومقاطعة من قبل العوضي، الأمر الذي أدى إلى إيقافه بتوجيهات من ولي عهد عجمان.

كما وصلت قضية المزروعي إلى عدد من حكام ومسؤولي دولة الإمارات، حيث وجه نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بتلبية مطالب المزروعي خلال 24 ساعة، كما وجه بحصر جميع أصحاب الدخل المحدود من المواطنين في الدولة للنظر في أوضاعهم المعيشية.

واستقبل حاكم عجمان بدوره علي المزروعي، مؤكدًا له أن قضيته تحظى باهتمام واسع، وأنه حريص على جميع المواطنين.