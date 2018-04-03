إغلاق قناة بداية السعودية وإحالة مسؤوليها للتحقيق

قال ناشطون ومصادر سعودية إن وزارة الثقافة والإعلام السعودية أغلقت قناة بداية الخاصة المثيرة للجدل بعد يومين من واقعة أثارت ضجة واسعة في المملكة.

ونقل حساب “أخبار السعودية” الشهير بموقع تويتر عن مصادر أن الإغلاق جاء بسبب مخالفة قناة بداية المستمرة، وأنه تمت إحالة المسؤولين فيها للتحقيق.

ولم تورد الوزارة أي بيان رسمي حتى الآن بشأن إغلاق القناة.

وتوقف بث البرامج على القناة بموقع يوتيوب، فيما نشط آلاف من مؤيدي القناة الكثر بمواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بعودتها للبث، وتصدر وسم #رجعو_لنا_قناه_بدايه موقع التواصل تويتر في السعودية.

ويأتي بعد قيام مقدم إحدى فقرات برنامج “حياتك” الذي يعرض على قناة بداية يإبلاغ متسابق شاب، يدعى إبراهيم عواد، بوفاة والده بشكل مفاجئ على الهواء مباشرة، الأمر الذي قوبل بانتقادات اتهمت البرنامج بسلوك طريقة لا إنسانية لإثارة الجمهور.

وكانت قناة بداية قد أصدرت، مساء الأحد، بيانًا حول هذه الواقعة أعلنت فيه فصل المتسببين، وحلّ إدارة القناة.

وتثير قناة بداية الجدل باستمرار بين مؤيدين ومعارضين لما تقدمه من محتوى، وسبق أن تعرضت القناة لإيقاف مؤقت، بعد رصد عدة مخالفات لها بحسب ما ذكرته هيئة الإعلام آنذاك، قبل أن يعاد بثها من جديد.