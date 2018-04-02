بعد فصل مذيع بإذاعة عجمان.. هذا ما فعل محمد بن راشد مع المواطن المتصل

أوعز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للجهات المعنية بالاستجابة وتلبية مطالب مواطن، كان عرض مطالبه خلال اتصال هاتفي بإذاعة عجمان.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن محمد بن راشد، أمر بتلبية طلبات المواطن المتصل بإذاعة عجمان بشكل فوري، وتلبية جميع متطلبات العيش الكريم له ولأسرته خلال 24 ساعة ورفع تقرير عاجل لمكتبه بذلك.

وطلب الشيخ من وزيرة تنمية المجتمع الإماراتي، بعرض تقرير مفصل وعاجل أمام اجتماع مجلس الوزراء المقبل، بكافة احتياجات المواطنين أصحاب الدخل المحدود، وعرض مرئيات واضحة لخطة الوزراء بذلك الشأن.

وذكرت وكالة الأنباء، بأن الشيخ محمد بن راشد أكد على أهمية “تسخير الإعلام الوطني لخدمة الوطن والمواطنين وتأدية رسالته في ترسيخ الاستقرار والحياة الكريمة للجميع في دولة الإمارات.”

وكان أحد المواطنين الإماراتيين، طلب المساعدة المالية وتوفير مسكن له ولأسرته، خلال اتصال هاتفي مع إذاعة عجمان، تم على إثره فصل المذيع بسبب مقاطعته لمداخلة المواطن المتصل.