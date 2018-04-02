بالفيديو.. نائب كويتي يتهم رئيس مجلس الأمة بتحريف القرآن

اتهم النائب الكويتي شعيب المويزري، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بتحريف القرآن الكريم عقب ربط آية قرآنية تتحدث عن الشهادة بقيادات سياسية سابقة كانت تعادي الغانم، وذلك نتيجة المشادة الكلامية بين المويزري والغانم على خلفية دعوى جنيف.

وقال الغانم ردًا على دعوى النائب المويزري ضده في البرلمان الدولي: “لقد مرّ عليّ من أمثالك سابقًا فمنهم من قضى نحبه سياسيًا ومنهم من ينتظر”.

وردّ النائب المويزري على تصريحات الغانم ضده متهمًا إياه بتحريف القرآن من خلال الاستشهاد بآية من سورة الأحزاب وإضافة كلمة “سياسيًا” إليها، واستخدام هذه الوسيلة لاتهام خصومه.

وتساءل المويزري من خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين في قاعة المؤتمرات في مجلس الأمة “عن دور مشايخ الدين في ما صرح به الغانم وتحريفه لآية قرآنية ومدى جواز ذلك”.

وكان رئيس مجلس الأمة عقد يوم أمس الأحد مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح ما حدث في جنيف مؤخرًا بخصوص الدعاوى المرفوعة ضد الكويت ومنها دعوى النائب المويزري ضد الغانم بخصوص سجن النواب المدانين باقتحام مجلس الأمة، والتي تم رفضها من قبل لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي.