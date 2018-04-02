ما أسباب إغلاق “هاف بوست عربي” رغم الدعم القطري؟

أعلنت إدارة “هاف بوست” إغلاق نسخة “هاف بوست عربي”، بعد أكثر من 3 أعوام من ظهور هذا الموقع الذي أسسه بدعم مالي قطري المدير السابق لقناة الجزيرة وضاح خنفر، في إطار سياسة إعلامية انتهجتها الدوحة لتعديد الأذرع العالمية لزيادة مستوى التأثير في المنطقة.

وقال مصدر من العاملين في “هاف بوست عربي” بمقره في إسطنبول لـ”إرم نيوز”، شريطة عدم ذكر اسمه، إن الإغلاق جاء بسبب كثرة الشكاوى التي وصلت “هاف بوست” من أن سياسة التحرير المتبعة من قبل النسخة العربية لا ترقى إلى مستوى النسخة الأم.

وأضاف المصدر، أن الشكاوى تزايدت خاصة بعد أزمة قطر التي كشفت بوضوح تبعية “هاف بوست عربي” التامة للدوحة.

ولم تجب إدارة موقع “هاف بوست” حتى الآن على طلب من “إرم نيوز” للتعليق على ما ذكره المصدر.

وتعليقًا على إغلاق النسخة العربية كتب الإعلامي الليبي مجاهد البسيفي: “إيقاف “هافنغتون بوست ” الأميركي الشراكة مع “هاف بوست العربي “، كان يمكن أن يكون منبرًا تنويريًا، لكن وضاح خنفر حوله إلى بوق للإسلاميين وثقافة التخلف والفتن..”

إيقاف "هافنغتون بوست " الأميركي الشراكة مع "هاف بوست العربي " . كان يمكن ان يكون منبرا تنويريا.لكن وضاح خنفر حوله الى بوق للاسلاميين وثقافة التخلف والفتن .. — مجاهد البوسيفي (@mojahedbosify) April 2, 2018

وكتبت الصحفية المصرية منال عبدالعال: “نأخد بالنا يا جماعة، موقع هافبوست ألغى الشراكة مع موقع هافبوست عربي الممول من قطر ويديره وضاح خنفر، رئيس شبكة الجزيرة سابقًا. موقع هافبوست عربي غير اسمه ل”عربي بوست”. توقعوا منه نفس الأكاذيب”

ناخد بالنا يا جماعة، موقع هافبوست ألغى الشراكة مع موقع هافبوست عربي الممول من قطر ويديره وضاح خنفر، رئيس شبكة الجزيرة سابقًا. موقع هافبوست عربي غير اسمه ل"عربي بوست". توقعوا منه نفس الأكاذيب!@arabic_post — Manal (@Manal_Abdelaal) April 1, 2018

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