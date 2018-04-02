“ومضة أمل”.. تجربة سورية تكشف مواهب اللاجئين في مصر (فيديو إرم)

شاركت كاميرا “إرم نيوز” أعضاء فريق جمعية “ومضة أمل السورية” نشاطاتهم في تنمية مهارات العديد من الأطفال والشباب والسيدات من اللاجئين في مصر؛ لمساعدتهم في تحقيق بعض المكاسب المادية؛ تعاونهم في المعيشة.

وقالت زهور عين، مدير عام فريق “ومضة أمل” لـ”إرم نيوز”، إن “الجمعية تكونت من تكاتف مجموعة من الشباب السوريين لمساعدة المقيمين في مصر، خاصة الأطفال والسيدات؛ لتنمية مهاراتهم وتطويرها ليصبحوا عنصرًا فعالًا ومنتجًا في المجتمع المصري وليس استهلاكيًا، وهذه التجربة نحاول أن نقوم بها في العديد من الدول التي يقيم فيها اللاجئون السوريون حتى يندمجوا في المجتمعات التي يعيشون فيها”.

من جانبه، أوضح عمر الإبراشي، أحد أعضاء فريق “ومضة أمل”، أنه “يقوم بالرسم على النحاس وهي موهبة قام بتنميتها”، مشيرًا إلى أنه “يرسم أولاً الأشخاص أو الأشياء على ورق ثم يلصقها على لوح نحاس أحمر أو أصفر ثم يحدد الرسمة على اللوح وينزع بعد ذلك الورقة ويبدأ في الضغط على اللوح النحاسي لرسم تفاصيل الصورة”.

بدورهما، قال رياض ومحمد مروان، وهما طفلان عمر كل منهما 11 عامًا، إنهما استغلا بعض المخلفات الكرتونية كعلب الأدوية وأكواب المياه لتحويلها من أشياء لا قيمة لها إلى أشكال وألعاب وديكور كمقلمة للأقلام، وقامت بعض الفتيات بتحويل هذه المخلفات الكرتوية إلى حصالة نقود أو “سبت زهور”.

وقالت سمر قطان إحدى أعضاء الجمعية، إنها تقوم بصناعة الإكسسوارات الحريمي من خامات بسيطة، وتقوم بتعليمها لبعض السيدات الأخريات، لافتة إلى أنها تعلمت هذه المهنة منذ أن كانت في سوريا.