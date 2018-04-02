ماذا يعني صرف دعم “حساب المواطن” بأثر رجعي؟

أعلن برنامج “حساب المواطن” السعودي أنه في حال قبول اعتراض أي من المستحقين للدعم، فإنه سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي.

وقال في تغريدة نُشرت على حسابه بـ “تويتر”: إن الأثر الرجعي سيكون “عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض”.

في حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة دعم #حساب_المواطن المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر. — حساب المواطن (@citizenaccount) April 1, 2018

وأضاف أن “مدة الأثر الرجعي تُحتسب بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر”.

وأتاح البرنامج آلية للاعتراض في حال عدم استيفاء شروط الأهلية للحصول على الدعم، وذلك من خلال استقبال طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

يستقبل #حساب_المواطن طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، عبر البوابة الإلكترونية على الرابط: https://t.co/viBETPJB0hhttps://t.co/wW8d16TLKO — حساب المواطن (@citizenaccount) April 1, 2018

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن يوم أمس عن صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة لشهر نيسان/ أبريل الجاري.