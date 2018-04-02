ماذا يعني صرف دعم “حساب المواطن” بأثر رجعي؟

ماذا يعني صرف دعم “حساب المواطن” بأثر رجعي؟

المصدر: فريق التحرير

أعلن برنامج “حساب المواطن” السعودي أنه في حال قبول اعتراض أي من المستحقين للدعم، فإنه سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي.

وقال في تغريدة نُشرت على حسابه بـ “تويتر”: إن الأثر الرجعي سيكون “عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض”.

وأضاف أن “مدة الأثر الرجعي تُحتسب بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر”.

وأتاح البرنامج آلية للاعتراض في حال عدم استيفاء شروط الأهلية للحصول على الدعم، وذلك من خلال استقبال طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن يوم أمس عن صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة لشهر نيسان/ أبريل الجاري.

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