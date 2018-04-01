قناة بداية تطرد المسؤولين عن قضية ابراهيم العواد

أصدرت قناة بداية السعودية الخاصة، مساء الأحد، بيانًا حول حادثة إبلاغ أحد المتسابقين عن وفاة والده على الهواء مباشرة.

وأكدت القناة أن هذا التصرف الفردي لا يمثل القناة، ولا الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

وقرَّرت القناة بعد التحقيق في الموضوع فصل المتسببين، وحلَّ إدارة القناة، وتعيين فواز الحارثي مديرًا للقناة، وفيصل الهويمل مديرًا لإدارة المحتوى.

وأشعلت قناة بداية، جدلًا واسعًا بعد أن أبلغ مقدم إحدى فقرات برامجها متسابقًا شابًا بوفاة والده على الهواء مباشرةً، متسببًا بصدمة كبيرة للمتسابق الذي سرعان ما انهار فور سماعه نبأ وفاة والده.