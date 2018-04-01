تعرف على “قطار المفاجآت”.. هدية الحكومة المصرية للمواطنين في “شم النسيم”

أعلنت هيئة السكة الحديد المصرية عن أولى “مفاجآت” الحكومة للمصريين بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم (أعياد الربيع)، وهي “قطار المفاجآت” أو كما يسمونه المصريون “قطار السعادة” الذي لا يعلم ركابه إلى أين سينطلق، وكل ما يعرفونه أنه سيتوجه إلى إحدى المدن الساحلية دون تحديد اسمها.

وقال المهندس سيد سالم رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن “قطار المفاجآت ينطلق صباح الإثنين 9 أبريل الجاري من محطة القاهرة في تمام الساعة 5:45 صباحًا متوجهًا إلى إحدى المدن الساحلية بالوجه البحري ويعود منها في مساء اليوم نفسه للقاهرة طبقًا لجداول التشغيل”.

ويتكون القطار من 10 عربات مميزة وتبلغ سعر تذكرة السفر 15 جنيهًا للفرد و10 جنيهات للطفل لرحلتي الذهاب والعودة.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل لشؤون السكة الحديد، أن هيئة السكة الحديد تحافظ كل عام على تلك الرحلة التي تأتي بمثابة مصدر فرحة للمصريين في مناسبات أعياد شم النسيم.

وأضاف شعت في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” أن احتفالية هذا العام تختلف عن العام الماضي بكون قطار المفاجآت العام الماضي كان بالمجان، لكن هذه المرة بلغت قيمة التذكرة 15 جنيهًا. والأطفال 10 جنيهات، بهدف إضافة عدة ميزات جديدة ستكون مفاجأة لجميع الركاب في رحلة مليئة بأجواء الاحتفال من القاهرة إلى المدينة التي سينهي عندها القطار والتي تكون مجهولة للركاب لإضفاء حالة من الشغف والمفاجأة لدى المواطنين”.

وأكد مستشار الوزير أن الهيئة “ستجهز القطار قبل انطلاق الرحلة لتفادي وقوع أي أعطال قد تحدث أثناء الرحلة التى ينتظرها المصريون كل عام، إضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية لتأمين الرحلة التي تمتد على مدار اليوم”.

وقال أحمد سعيد (35 عامًا) من محافظة القاهرة إن “قطار المفاجآت فكرة رائعة، لاسيما أن جميع الركاب لا يعرفون إلى أين يتوجهون؟ الكل في حالة ترقب للمدينة التي ستنهي عندها القطار تلك الرحلة الرائعة”، مضيفًا أنه “بغض النظر عن قيمة التذكرة لكن في حد ذاتها الفكرة جميلة”.

وأضاف أحمد لـ”إرم نيوز”: “ذهبت العام الماضي بالصدفة إلى محطة رمسيس لأستعلم عن حجز تذكرة في قطار الإسكندرية، ليخبرني أحد الموظفين بأن قطار المفاجآت سينطلق بعد قليل فسألته ماذا يعني هذا القطار، وبدأت خوض التجربة التي كانت غريبة بالنسبة لي، وعندما استقلت القطار لم يكن أحد من الركاب يعلم أين هم ذاهبون، وتلك كانت متعة الرحلة”.

وتابع: “لاحظت أن جميع الركاب يلتقطون الصور التذكارية ولسعادتي بفكرة القطار أخذت التقط الصور له، وبالفعل اتخذت القرار بالاستمرار في الرحلة ولكن سعادتي اكتملت عندما تأكدت من أن القطار سيذهب إلى وجهتي التي أفضلها وهي مدينة الإسكندرية”.

مواطن آخر من محافظة الجيزة يدعى محمد عادل (25 عامًا) تساءل مستغربًا لماذا قررت هيئة السكة الحديد تحديد مبلغ 15 جنيهًا للتذكرة بعدما كان مجانيًا العام الماضي، وبمثابة هدية من الدولة للمواطنين في أعياد الربيع.

واستذكر الشاب عادل موقفًا طريفًا من العام الماضي، عندما اتجه المواطنون إلى قطار المفاجآت فكانت المفاجأة أن القطار ظل في محطة رمسيس أكثر من ساعة من موعد انطلاقه بسبب عطل أصابه.