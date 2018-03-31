بالفيديو.. زفاف طفل سعودي يشعل الجدل

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر جانبًا من حفل زفاف طفل سعودي في الصف السادس الابتدائي من أهالي مركز ضليع رشيد غرب محافظة الرس بالسعودية.

وسُمع في الفيديو صوت شخص يبارك للطفل، فيما رد عليه الطفل “الله يبارك فيك، هذه ساعة مباركة”.

وبدا الاستغراب واضحًا على بعض المعلقين على مقطع الفيديو من صغر سن “العريس”، وتباينت تعليقاتهم بين عدم التصديق والسخرية من الحدث وبين وصف العريس بـ “الضحية”.

وقال أحد المعلقين على الفيديو إنه ” في تفكير البعض أن الزواج هو الطريق السريع للرجولة !!”، وتمنى آخر لو أن والده زوجه وهو صغير في العمر، كما وتمنى آخر للعريس بالسترة وأن يرزقه الله بالذرية الصالحة.

وعلق أحدهم على الفيديو “لا لا تكفى قول انك تمزح”، وأشار آخر إلى أن رد الطفل في مقطع الفيديو على من بادله بالمباركة أشعره أنه كبير السن وليس صغيرًا.

فيديو????

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زواج طالب في صف سادس ابتدائي من اهالي مركز ضليع رشيد غرب محافظة الرس .

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.#غرائب pic.twitter.com/OYlLWBBhn0 — أخبار عاجلة (@News_Brk24) March 31, 2018

ولا يمكن لـ”إرم نيوز” الجزم بصحة الفيديو أو تاريخ تصويره ولا ما إذا كان في حفل زفاف من عدمه.

والزواج المبكر، ظاهرة منتشرة في بعض فئات المجتمع السعودي وتحديدًا “زواج القاصرات“، إلى الحد الذي استدعى الجهات المختصة في العام 2017 إلى وضع شروط جديدة مرتبطة أساسًا بسن الفتاة.

وحددت آنذاك عمر الفتاة القاصر بما دون الـ 18 عامًا، وفق نظام حماية الطفل، ووضعت عدة ضوابط لعقد الزيجات لما دون هذه السن، منها إتمام المحكمة عقود زواج القاصرات، ومنع مأذوني “الأنكحة” من إجراء تلك العقود، ومنع إجراء تحاليل فحوصات قبل الزواج، لأي قاصر، إلا بناء على طلب المحكمة المختصة.

وتفرض الشروط على القاضي أن يتأكد من أمور عدة أبرزها جهة تقديم الطلب من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، وموافقة الفتاة بإقرارها أمامه، وسماع رأي الأم، وأن لا يشكل الزواج خطرًا على حياة القاصر، وتحقيقها الاكتمال العقلي والجسمي، وذلك من خلال تقارير طبية من أخصائيتي النساء والأطفال.

وعلى ما يبدو أن تلك الشروط لم تشمل المقبلين على الزواج من الذكور، باقتصارها فقط على القاصرات من الإناث.