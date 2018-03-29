السودان.. إعادة امتحان “الكيمياء” للشهادة الثانوية بعد تسريبه

قررت وزارة التربية والتعليم في السودان، اليوم الخميس، إعادة امتحان مادة “الكيمياء” لطلاب الشهادة الثانوية (المؤهلة للجامعة)، في وقت لاحق (لم تحدده)، وذلك بعد أن ثبت تسريبه أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه “بعد متابعة وتقصٍ من جهات الاختصاص في الوزارة والمعنيين بسير الامتحانات تأكد للوزارة أن هناك تسريبًا لمادة الكيمياء بوسائل مختلفة” دون تفصيل.

وأكدت الوزارة، حرصها على تطمين أسر الأبناء والبنات الممتحنين على سلامة الامتحانات وإعادة امتحان الكيمياء تحقيقًا للعدالة والتنافس الشريف.

وأضافت: “الوزارة إذ تخطو هذه الخطوة، تؤكد أنها استخدمت إجراءات التحقيق في الأمر، وأن جهات الاختصاص كافة تلاحق كل الذين تسببوا في هذه الأضرار، وسينالون الجزاء السليم”.

وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية السودانية للعام 2017 -2018 في الـ19 من آذار/مارس الجاري، على أن تنتهي بعد غدٍ السبت.

وطبقًا لتصريحات وزيرة التربية والتعليم، آسيا محمد عبد الله، فإن “امتحانات العام الحالي خاضها 528 ألفًا و230 طالبًا وطالبة بزيادة عن العام الماضي بلغت 5.7%.

وقالت الوزيرة إن “عدد مراكز الامتحان داخل السودان بلغ 3 آلاف و642 مركزًا، فيما بلغ عدد المراكز الخارجية 12 مركزًا في 12 دولة”.

وحسب مدير عام الامتحانات في السودان، محمود سر الختم الحوري، فإن الطلاب الأجانب المسجلين بامتحانات الشهادة السودانية لهذا العام بلغ عددهم 4 آلاف و41 طالبًا، منهم ألفين و961 طالبًا من دولة جنوب السودان”.