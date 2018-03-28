بالفيديو.. جدل واسع في السعودية بسبب تصوير نزيلات بدار للرعاية الاجتماعية بالقصيم

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية أنها تعتزم مقاضاة مواطن أقدم على تصوير مقطع فيديو ونشره، حيث “أساء فيه لإحدى الدور الاجتماعية في منطقة القصيم، وتعرّض لنزيلاتها”.

وتعود تفاصيل الحادثة، لقيام مواطن بتصوير مجموعة من الفتيات كن يجلسن بانتظار السائق أمام دار الرعاية الاجتماعية في القصيم للخروج لقضاء حوائجهن، حيث لم يكتفِ بالتصوير، بل نهرهن، متسائلًا عن سبب خروجهن من الدار في هذا الوقت، متوعدًا بإبلاغ المسؤولين عن ذلك، بحسب موقع “أخبار 24” السعودي.

وأكد المتحدث الرسمي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في القصيم، أحمد المعارك، أن هذه الحالة تم رفعها للإدارة القانونية في الوزارة بغرض التتبع والتقدم بشكوى رسمية لدى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن المصور استغل فترة انتظار الفتيات للسائق خلال وقت خروجهن لقضاء حوائجهن.

وأوضح أن دور الحضانة الاجتماعية، ودور التربية الاجتماعية للبنات “تعمل على توفير الحياة الكريمة للنزيلات من خلال تقديم الرعاية الصحية، والتعليمية، والتربوية، ودمجهن بين أفراد المجتمع”، مشددًا على أنها دور اجتماعية، وليست” دور توقيف، وأن للنزيلات حق الاندماج والتعايش، والخروج وفقًا لضوابط معينة”.