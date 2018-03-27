“العاق” وليد الشريف يخطف أنظار المصريين في انتخابات الرئاسة

تداول المعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة تبرز لافتة تأييد انتخابية غير عادية؛ وذلك في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية التي بدأت فعالياتها داخل البلاد أمس الاثنين.

اللافتة “الغريبة” كتب عليها “عائلة الشريف، ما عدا العاق وليد الشريف، يؤيدون ويبايعون بكل الحب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة”، وهو الأمر الذي أثار عاصفة من التعليقات الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي؛ بلغت حد وصول وسم “وليد الشريف” لمرتبة متقدمة في قائمة الترند بموقع تويتر في مصر والسعودية.

ولم يتسنَ لإرم نيوز التأكد من حقيقة شخصية وليد الشريف أو مكان وجود اللافتة ومدى صدقيتها.

وضمن سيل التعليقات الساخرة، قال أمير أحمد: “‏مهما كان عندك مشاكل مع عيلتك فاحمد ربنا إنك مش العاق وليد الشريف”

مهما كان عندك مشاكل مع عيلتك فاحمد ربنا إنك مش العاق وليد الشريف#المباحث_بتوزع_فولورز_وبلح pic.twitter.com/3kfS7ci96b — Amir Ahmed (@amir0_0ahmed) March 27, 2018

وقال رسام الكاريكاتير المصري إسلام جاويش، عبر حسابه بموقع تويتر: “حد يطمنا على وليد الشريف”.

حد يطمننا على وليد الشريف — إسلام جاويش (@islamgawish) March 27, 2018

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي: “ما عدا العاق وليد الشريف.. أطرف دعايه انتخابيه للرئيس.. وليد ده راح ورا الشمس”.

ما عدا العاق وليد الشريف….اطرف دعايه انتخابيه للرئيس …وليد ده راح ورا الشمس . pic.twitter.com/y7DQPqIPd1 — Negad El Borai (@negadelborai) March 27, 2018

يذكر أن هذه ليست الصورة الأولى للافتات التأييد التي وصفت بالغرابة في السباق الانتخابي الجاري بمصر؛ إذ تداول ناشطون خلال الأيام الماضية لافتة توضح تأييد “متوفى” للرئيس السيسي، وكتب عليها: “المرحوم يحيى حنفي، والمهندس أنور حنفي والأستاذ محمد حسنين والأستاذ سيد حنفي.. يؤيدون بكل الحب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية”.