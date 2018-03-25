ترامب يخصص برنامجًا مميزًا لماكرون وزوجته في زيارتهما المقبلة لأمريكا

كشفت الصحافة الفرنسية أجزاء مهمة من البرنامج الذي يخصصه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنظيره الفرنسي وزوجته خلال زيارتهما المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 23 نيسان/ أبريل المقبل.

وأشارت إلى أن أبرز فقرات البرنامج دعوة إيمانويل وبريجيت ماكرون فور وصولهما إلى أمريكا، لعشاء خاص برفقة دونالد وميلانيا ترامب في “ماونت فيرنون”، وهي الإقامة الفخمة التي قضى بها جورج واشنطن – أول رؤساء أمريكا – حياته، منذ ولادته وحتى وفاته في كانون الأول/ ديسمبر 1799.

وتقع إقامة “ماونت فيرنون”، في أعالي نهر “بوتوماك” بولاية فيرجينيا، وعدد الرؤساء الضيوف الذين حظوا بشرف زيارتها قليلون جدًا، كالرئيس الباكستاني السابق محمد أيوب خان الذي دعاه جون كيندي سنة 1961، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بدعوة من جورج بوش الابن سنة 2007، ولم يتعلق الأمر بعشاء شرفي وإنما مجرد لقاء.

إضافة إلى ذلك سيقدم لإيمانويل ماكرون كهدية، نسخة من مفتاح سجن الباستيل، الذي قدمه الماركيز “دو لافاييت” – وهو ضابط وارستقراطي فرنسي – لجورج واشنطن سنة 1790، بعد مضي سنة على هدم السجن خلال الثورة الفرنسية.

وقام الرئيس الأمريكي بدعوة نظيره الفرنسي، ردًّا على الضيافة التي تلقاها مع زوجته ميلانيا في باريس السنة الماضية، حيث تناولا العشاء برفقة إيمانويل وبريجيت ماكرون في أحد أفخم وأقدم مطاعم برج إيفل، كما حضرا الاستعراض العسكري بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز/ يوليو.

وجدير بالذكر أن العلاقات الفرنسية الأمريكية ليست في أبهى حللها في الوقت الحالي، بسبب انسحاب دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، ثم إعلانه نيته رفع الرسوم الجمركية على عدد من واردات بلاده، خصوصًا من الصين والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي آثار غضب الرئيس الفرنسي وحلفائه في الاتحاد الأوروبي.